Un rapina consumata alle Poste di Ferentino e una tentata a quella di Castelmassimo, condannato a sei anni e otto mesi Danilo Scerrato, 54 anni, frusinate. Così ha deciso il tribunale collegiale di Frosinone (presidente il giudice Antonio Ruscito) nei confronti del secondo dei due uomini, l'altro era stato condannato con rito abbreviato, per il colpo di Ferentino, quello fallito di Castelmassimo, furti di auto, violazione della legge sulle armi e possesso di grimaldelli.

Il duo era stato bloccato dai carabinieri del Norm di Frosinone sulla Monti Lepini il 3 febbraio del 2023 mentre, secondo le accuse, si accingevano ad assaltare l'ufficio postale di Veroli. In precedenza, invece, con lo stesso modus operandi il duo era finito nel mirino per la rapina di Ferentino. Tra l'altro, nell'ordinanza di custodia cautelare, dello scorso marzo, il gip dava atto che il complice, impiegato, «come operaio nella zona di Milano» prospettava «all'altro di farlo assumere alle dipendenze della medesima impresa e nella medesima squadra, nella concreta prospettiva di organizzare rapine anche in Lombardia».

Nello specifico a Scerrato, difeso dall'avvocato Claudia Mancini, erano contestati, in concorso con l'altro, la partecipazione alla rapina, fruttata 454 euro, alle Poste di Ferentino dell'11 gennaio, il furto della Panda usata per arrivare sul posto, nonché la tentata rapina, il 3 febbraio, alle Poste di Castelmassimo, colpo sventato dai carabinieri nelle fasi preparatorie. E ancora il furto della Fiata Panda Van, rubata nella zona della farmacia Stazione, utilizzata per arrivare sul luogo della rapina, e poi abbandonata in zona Bagni Roana. Sempre l'11 gennaio 2023 il duo aveva tentato di rubare anche una Fiat Uno senza riuscirvi.

Per il colpo di Ferentino, così come ricostruito dalla procura, entrambi i rapinatori erano entrati all'interno dell'ufficio, indossando un passamontagna per mascherare il volto e guanti in lattice. Dopo aver scavalcato il bancone si impossessavano dei soldi nelle casse. Infine, tentavano di fare la stessa cosa nell'ufficio della direttrice salvo desistere in quanto lì non era custodito alcunché.

Per l'episodio del 3 febbraio, invece, è stata contestata la violazione della legge delle armi a seguito del ritrovamento e del sequestro di un coltello e di un pugnale e per essere stati trovati, all'atto della perquisizione dei carabinieri, di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature.