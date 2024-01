Finisce con l'archiviazione, un processo durato sette anni, per il Gruppo Ini accusato di aver truffato il sistema sanitario nazionale lucrando sui pazienti oncologici. Il Tribunale di Velletri ha deliberato per l'archiviazione.

Nessun reato quindi e accertata l'innocenza dei vertici del Gruppo Ini che manifesta la piena soddisfazione «per l'esito di una vicenda giudiziaria - scrivono in una nota - che finalmente restituisce piena dignità a grandi professionisti e a un'azienda che da oltre 75 anni rappresenta l'eccellenza della sanità laziale. In questi anni non è mai mancato il sostegno dei tanti collaboratori impegnati quotidianamente nei reparti e la fiducia dei pazienti che hanno continuato a scegliere Ini Grottaferrata per le cure oncologiche.

Inoltre, la posizione riguardante la vicenda delle prestazioni urologiche sarà chiarita nel processo che seguirà. A tal proposito il Gruppo Ini ribadisce la propria fiducia nella giustizia.