Ennesima brillante operazione anticrimine condotta dai carabinieri di Amaseno. Questa volta, sono scattate le manette ai polsi di un giovane incensurato del paese.

Ma procediamo con ordine. È stato arrestato dai militari della stazione civica un ventenne trovato in possesso di un'arma, di oggetti presumibilmente provenienti da furti (da qui la ricettazione) e di droga. Precisamente, sono stati rinvenuti un fucile detenuto illegalmente, alcuni grammi di cocaina e un orologio di discreto valore.

Il ragazzo è stato individuato soltanto perché ha cercato di vendere su una nota piattaforma on-line, attraverso un falso profilo, l'orologio che poi è risultato rubato a un'altra persona, sempre di Amaseno. Da quell'annuncio che tante persone hanno visto, sono cominciate lunghe e complesse indagini perché nella sua abitazione di famiglia, dove risiede, il giovane non deteneva nulla. Aveva affidato ai social le sue prodezze e proprio sui social è stato messo sott'occhio dai carabinieri che hanno rivenuto fuori dal paese, interrato tra i boschi, uno dei fucili rubati a un anziano.

Hanno scoperto che anche la droga era nascosta in luoghi non sospetti, in giro per il centro storico: buchi nei muri e fessure tra gli storici modiglioni, tra le antiche pietre scalpellate medievali, per un valore di circa mille euro. Qualche tempo fa, in una casa privata sulle colline di Amaseno, furono rubati alcuni fucili da caccia e oggetti preziosi. Ebbene, stando ai primi accertamenti, sembra che uno di questi fucili e un orologio siano stati riconosciuti in quelli sequestrati al giovane, che è difeso dall'avvocato Angelo Pincivero. Insomma, una storia complicata che vede una gioventù dedita ad attività malavitose, degne di criminali e non di ragazzi che hanno una vita davanti e dovrebbero passare il tempo a studiare, a fare sport o a lavorare.