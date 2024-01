Una zona a traffico limitato nel centro storico, Legambiente rilancia la proposta e sferza il Comune: basta tentennamenti. «Durante il consiglio comunale del 17 gennaio il consigliere Claudio Caparrelli, che ringraziamo, ha posto un quesito all'amministrazione in merito alla proposta di istituzione di una ztl nel centro storico, lanciata dal nostro circolo con un partecipato flashmob lo scorso luglio - scrive il circolo il Cigno di Legambiente - Dopo la manifestazione, il sindaco dichiarò alla stampa che la fattibilità della ztl sarebbe stata valutata dalla società incaricata di studiare i flussi di traffico».

Legambiente rileva: «Alla domanda se tale studio sia stato nel frattempo realizzato, l'assessore Rossella Testa ha risposto che, in considerazione dei lavori in corso su largo Turriziani e i Piloni, è prematuro parlare di una ztl».

Da qui la replica dell'associazione: «Vogliamo dire molto chiaramente che questa non-risposta non ci soddisfa affatto. È del tutto ovvio che l'istituzione di una ztl necessita di un approfondimento tecnico, ma la decisione è prima di tutto una scelta politico-amministrativa: le dichiarazioni del sindaco prima e quelle dell'assessore oggi hanno il solo scopo di tergiversare e non fanno chiarezza sulla reale volontà dell'amministrazione. Continueremo pertanto a fare pressione affinché nel centro storico di Frosinone ci siano "meno auto e più persone", come recitava uno dei nostri cartelli, così che i residenti possano sfuggire all'aggressione continua del traffico e il centro storico possa finalmente tornare a vivere».

Al flashmob di luglio a porta Campagiorni avevano partecipato anche i presidenti regionale e provinciale di Legambiente, Roberto Scacchi e Stefano Ceccarelli. «Fino a quando passeranno le macchine ci sarà un problema di vivibilità e di inquinamento - aveva detto Scacchi - Questo è uno spazio continuamente invaso dalle auto e ne sosteniamo la pedonalizzazione proprio per valorizzarlo e avere uno sviluppo economico ulteriore con l'artigianato, la ristorazione e con tutto ciò che di bello potrà nascere».

Ceccarelli aveva aggiunto: «Io credo che bisogna guardare a tutte quelle storie di successo, in Italia e non solo, in cui i centri storici già in preda al degrado sono rifioriti. E il comune denominatore di tutte queste storie di successo sta proprio nella creazione delle ztl». Tra l'altro nei giorni scorsi, sempre Legambiente, con l'intelligenza artificiale aveva provato a ricreare alcuni scorci di Frosinone, gran parte dei quali nel centro storico, senza le auto e con una lunga fila di fioriere.