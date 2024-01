Dal 16 al 22 gennaio sono un centinaio gli automobilisti multati per aver infranto il divieto di circolazione per i mezzi più inquinanti. La doppia ordinanza, scaduta ieri, era stata emessa dal sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli sulla base del piano regionale di risanamento della qualità dell'aria a seguito dei perduranti sforamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente per le polveri sottili.

Ieri sono state elevate 15 contravvenzioni che si aggiungono alle 20 di sabato. Con quelle dei giorni precedenti si arriva a circa un centinaio. Si tratta di automobilisti che guidavano auto private a benzina Euro 3 o inferiori e a gasolio Euro 4 o inferiori. I vigili urbani, compatibilmente con gli altri servizi (ieri sono stati impegnati con la vigilanza alla manifestazione degli agricoltori e per alcuni incidenti verificatisi in mattinata) e con le carenze di organico, in queste settimane hanno effettuato dei controlli specifici. Controlli necessari alla luce del fatto che in molti, pur non potendo circolare, hanno attraversato l'area interdetta al traffico.

Controlli che, ovviamente, saranno rafforzati in occasione del blocco totale previsto per l'intera giornata di domenica, dalle 8 alle 18. Peraltro, stante che la situazione dell'inquinamento è di allarme solo l'amministrazione comunale di Ceccano ha deciso per la domenica ecologica nella stessa giornata di Frosinone. Per ora, eccetto lo stop ai veicoli più inquinanti a Ferentino, gli altri comuni ancora non si muovono.

Intanto sul fronte della qualità dell'aria, i valori rientrano nei limiti ammessi. L'ultimo dato disponibile dell'Arpa è quello di domenica. A Frosinone Scalo le polveri sottili si sono fermate a un passo dallo sforamento con 49 microgrammi per metro cubo (il limite è di 50). Rispetto alla giornata di sabato, 22, valori raddoppiati. E così restano 10 le giornate din superamento della soglia di allarme per la salute. In provincia, e nel resto del Lazio, peggio fa solo Ceccano con 13 sforamenti (80 il valore di domenica). Dietro c'è Cassino con 9 sforamenti (e un valore di 38 il 21 gennaio). Hanno superato i limiti anche le centraline di Alatri (5 volte), Ferentino (4), Frosinone viale Mazzini (2) e Anagni (1). Senza sforamenti Fontechiari.

La media del periodo è di 57 microgrammi per metro cubo a Cassino, 56 a Ceccano e 53 a Frosinone Scalo. Tutte oltre i valori limite giornaliero (50) e annuo (40). Nel resto del Lazio il valore più alto è di Colleferro viale Europa con 40. La media del Pm2,5, invece, è di 39 a Cassino, 30 a Ferentino e 18 a viale Mazzini. In questo caso non è previsto un limite giornaliero, ma annuo che è di 25. Alta la concentrazione media del benzene a Frosinone Scalo con 3,9 dal 1° al 20 gennaio a fronte di un limite medio annuo di 5.