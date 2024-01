È successo nella notte tra sabato e domenica, quando la pattuglia dei carabinieri della stazione di San Donato Val di Comino ha ricevuto la segnalazione dalla centrale operativa della compagnia di Sora che rilanciava una comunicazione ricevuta dalla compagnia di Castel di Sangro. Un'autovettura, un'Alfa Romeo di colore nero, aveva forzato l'Alt di una pattuglia della stazione di Pescasseroli. I colleghi abruzzesi hanno fornito le indicazioni che hanno consentito alla centrale di ipotizzare che l'auto allontanatasi probabilmente stava percorrendo la strada regionale 509 in direzione del Lazio. Così, la pattuglia di San Donato Val di Comino si è subito avviata in direzione di Forca d'Acero mentre la centrale operativa ha indirizzato in zona anche la pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Sora, posizionata più a valle, pronta ad intervenire qualora ci potessero essere emergenze.

Di lì a poco, infatti, la pattuglia di San Donato, posizionatasi sulla stretta strada regionale che collega Lazio e Abruzzo, ha notato sopraggiungere l'auto segnalata, a velocità sostenuta. Ma i carabinieri hanno bloccato il veicolo, una Alfa Romeo Mito. Una volta sceso dal mezzo il conducente, un ventottenne di Priverno, ha ammesso di non essersi fermato all'alt. E dopo un controllo i militari hanno notato che il ragazzo era alla guida dell'autovettura senza avere la patente. Il documento gli era stato ritirato nel 2018. Da allora non aveva ancora ottemperato a ciò che gli avrebbe consentito di riaverla. Inoltre l'autovettura era priva della revisione periodica; anche qui l'ultima sottoposizione alle verifiche di efficienza era del maggio 2018. Sul posto è intervenuto il carroattrezzi e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Contestate le due violazioni per un importo minimo di circa 3.000 euro, si sono acquisite tutte le informazioni necessarie a fornire gli elementi ai carabinieri di Pescasseroli, informati sin da subito dell'esito della loro segnalazione, che procederanno nei confronti del ventottenne per la parte di loro competenza.

L'autovettura, intanto, è stata trasportata a Sora in un'abitazione indicata dal proprietario, dove dovrà rimanere fino all'espiazione del periodo di fermo amministrativo. Il suo indebito utilizzo comporterebbe ulteriori sanzioni e la confisca del veicolo.