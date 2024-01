Si chiama "Accademia Frosinone" la speranza di vedere tornare ai primi splendori gli impianti sportivi di corso Lazio. La società, di cui risulta rappresentante legale Benedetta Lunghi, ha, infatti, protocollato al Comune di Frosinone, nei giorni scorsi, una proposta «per l'affidamento della concessione inerente la ristrutturazione, il completamento e la gestione ventennale degli impianti sportivi comunali» di corso Lazio e del «giardino dei 5 sensi».

L'investimento, che verrebbe sostenuto, si aggira attorno ai 530.000 euro e il progetto prevede interventi sui campi oggi esistenti con la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica per il campo da calcio a 11; la realizzazione di spogliatoi aggiuntivi a quelli esistenti con moduli prefabbricati per le esigenze di tutta l'utenza che dovrebbe frequentare la struttura; l'adeguamento degli impianti tecnologici; la costruzione di una tribuna modulare prefabbricata in acciaio con una capienza di 250 spettatori; il ripristino del campo di pallacanestro e il ripristino e la manutenzione del giardino dei cinque sensi.

Sul progetto c'è grande attenzione anche da parte del consigliere comunale Anselmo Pizzutelli, che focalizza la sua attenzione, però, maggiormente sul giardino dei cinque sensi: «In attesa dell'istruttoria sulla proposta il parco va riaperto alla cittadinanza – ha detto Pizzutelli – Il quartiere ha bisogno di avere spazi di socializzazione ed è fondamentale recuperare un'area vivibile proprio per il bene della zona. Dopo le dichiarazioni dell'assessore all'ambiente Scaccia durante il recente question time (in riferimento al project) adesso mi aspetto che venga aperto il prima possibile. Troppo spesso si è fatto ricorso alle proroghe e sicuramente una gestione breve non consente di avere uno stato ottimale della struttura. Dunque bisogna accelerare e darsi tempi stretti».

La questione sulla quale preme Pizzutelli è chiara. In attesa «che partano questi project, che continuamente vengono rinviati, provvediamo alla manutenzione ordinaria e apriamo il "Giardino dei Cinque Sensi" – ha aggiunto – Quando verrà portata a termine la procedura relativa al project, speriamo presto, sarà allora riqualificato». In effetti, i timori del consigliere Anselmo Pizzutelli sulla celerità della valutazione della proposta presentata dall'Accademia Frosinone sono fondati, se si pensa che dopo quasi tre anni l'ufficio tecnico ancora non è stato in grado di pronunciarsi sulla proposta di project financing sui poli natatori presentata dalla Bellator Frusino Pallanuoto.