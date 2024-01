L'intervento di manutenzione sul lastrico solare effettuato nei giorni scorsi è servito a poco. Negli spogliatoi dello stadio del nuoto è tornato a "piovere". Le piogge, peraltro deboli, dei giorni scorsi hanno messo a nudo nuovamente il problema delle infiltrazioni che, per ora, pare essere circoscritto soltanto ai locali riservati agli uomini. Il settore manutenzioni del Comune di Frosinone aveva provveduto ad applicare sul lastrico solare della struttura un rinforzo della guaina isolante nei punti più critici dove si infiltrava l'acqua piovana. Il problema sembrava essere risolto e, invece, sono bastate poche gocce di pioggia per far riemergere la criticità.

Adesso, il Comune, proprietario dell'impianto, dovrà adoperarsi per intervenire in quanto opera di manutenzione straordinaria. Almeno così dovrebbe essere in base a quanto dovrebbe essere stato stabilito nella proroga della gestione dell'impianto di cui però non si ha traccia, dal momento che l'amministrazione comunale non ha ancora provveduto alla pubblicazione dell'atto nell'albo pretorio dell'ente. Tant'è che qualcuno inizia a chiedersi se effettivamente sia stata scritta. Certo è che, a ventidue giorni dalla partenza dell'ennesima proroga sulla gestione dell'impianto natatorio, ancora non è possibile avere contezza di quelli che sono i termini che regolamentano i rapporti tra gestore e Comune di Frosinone.

L'attenzione è puntata, poi, anche sulla scadenza del 31 gennaio, giorno per il quale, stando alle assicurazioni fornite dal dirigente del settore lavori pubblici e manutenzioni del Comune, ingegnere Benito Caringi, nel corso della seduta della commissione sport svoltasi lo scorso 6 dicembre in cui era presente anche il consigliere delegato allo sport, Francesco Pallone, l'amministrazione comunale del capoluogo dovrebbe dare il suo responso sulla proposta di project financing sui poli natatori presentata, ormai nel lontano settembre 2021, dalla Bellator Frusino Pallanuoto.

Un atto fondamentale per programmare il futuro della gestione dell'impianto di viale Olimpia che, da diciotto mesi, va avanti soltanto a forza di proroghe senza alcuna prospettiva di medio o di lungo periodo. Una struttura che meriterebbe una grande valorizzazione anche alla luce di un certo interesse mostrato di recente da parte anche della Regione Lazio.