Agenti della polizia di stato, con l'ausilio delle unità cinofile, in azione nella città di Sora già dalle prime ore del mattino. Operazione in corso nelle aule degli istituti scolastici superiori. Azioni di controllo che spesso vedono i poliziotti effettuare sopralluoghi anche nelle zone centrali della città come i vicoli, piazza Santa Restituta e piazza Alberto La Rocca.