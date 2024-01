"Incredibile ciò che è accaduto pochi minuti fa, in una piazza che dovrebbe essere sicura per qualunque cittadino". È quanto postato ieri sera sulla pagina Facebook delle Benedettine di Boville insieme a un video registrato dalle telecamere. Un video in cui si vede una donna, molto probabilmente una senzatetto, in piazza San Pietro Ispano, nel cuore del borgo di Boville Ernica, che sta dormendo. Poco distante quattro persone, accendono un petardo, lo lanciano e fuggono. Quanto accaduto e immortalato nel video che ha fatto subito il giro dei social, condiviso e commentato, ha destato sdegno e amarezza.