I ladri abbandonano Anagni ma mettono a segno colpi a Paliano. Forse braccati dalle forze dell'ordine, con i carabinieri che hanno aumentato il numero delle pattuglie e potenziato la vigilanza notturna, sembra che i malviventi abbiano lasciato in pace da qualche giorno le periferie della città dei papi. Spostandosi, però, verso Paliano, dove si lamentano una serie di colpi messi a segno o tentati nelle ultime ore. Nella periferia del paese almeno tre abitazioni hanno subito le indesiderate attenzioni dei ladri. Sottratti denaro e gioielli, danneggiati infissi e suppellettili. Una situazione che non accenna a tornare sotto controllo. Gli investigatori non lasciano nulla di intentato per identificare ed acciuffare i delinquenti, invitando a segnalare alle forze dell'ordine persone e movimenti sospetti.