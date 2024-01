Vicepresidente di Confindustria con delega al lavoro e alle relazioni industriali da otto anni, nell'arco di due mandati. Presidente del consiglio di amministrazione di Prima Sole Components spa. Ma anche numero uno del Frosinone Calcio. Da venti anni. Maurizio Stirpe è imprenditore e dirigente sportivo. Difficile dire in quale ruolo abbia ottenuto maggiori risultati. Siamo in un momento storico nel quale è impossibile separare i livelli: quello internazionale dal nazionale, il regionale dal provinciale. Qualche anno fa, alla considerazione "la transizione non aiuta le imprese", Maurizio Stirpe rispose: «Il punto vero è che la transizione dura da troppo tempo».

Non ha cambiato idea, anche perché le grandi emergenze non soltanto sono sempre le stesse, ma appaiono perfino più complicate da risolvere. La pandemia, due conflitti bellici, l'aumento dei costi delle materie prime e i mutamenti climatici hanno imposto scenari impensabili fino a pochi anni fa. Non è più soltanto una questione di scelte politiche e di rapporti fra Stati. In gioco ci sono i modelli di sviluppo, la coesione sociale, i confini della produzione. E una modernità che viaggia già oltre il digitale e arriva all'Intelligenza artificiale. Abbiamo intervistato Maurizio Stirpe.

Allora presidente Stirpe, che anno sarà il 2024 sul piano economico, finanziario e politico?

«Un anno denso, pieno di complessità, nel quale l'elemento centrale sarà l'incertezza. Lo capiremo bene dall'andamento dei primi tre mesi. Poi sarà fondamentale dare risposte a problematiche cruciali. Penso all'inflazione. A mio giudizio è imprescindibile una riduzione dei tassi di interesse per spingere le imprese ad investire e le famiglie ad alimentare i consumi. La riduzione dei tassi di interesse è collegata al tema dell'inflazione e le risposte devono essere globali: Europa e Stati Uniti, Bce e Fed. C'è un elemento da tenere a mente però: auguriamoci che il quadro dei conflitti bellici non peggiori».

Dunque, ripresa possibile ma per nulla scontata. In questo quadro come si inserisce il Pnrr?

«Il Pnrr rimane centrale per poter piazzare lo "scatto" di una possibile ripresa. L'unico strumento che abbiamo per stimolare gli investimenti e i consumi. Un moltiplicatore irrinunciabile. I ritardi e i rallentamenti sono dovuti alle criticità di progettazione e alla difficoltà della messa a terra. Ma non possono esserci alibi: il traguardo va tagliato».

Ilva: l'Italia può rinunciare ad un complesso siderurgico del genere?

«No, non si può rinunciare. Ma il modello di business e soprattutto di produzione deve cambiare. Non si può continuare a produrre l'acciaio con il sistema tradizionale quando la normativa europea va nella direzione di pagare 200 euro per ogni tonnellata di anidride carbonica prodotta. Vuol dire una spesa di 800 milioni di euro per 4 milioni di tonnellate prodotte di CO2. Vuol dire produrre acciaio non competitivo. Occorre un sistema moderno, con forni elettrici di ultima generazione, occorre utilizzare materiali diversi. Con l'obiettivo di mettere sul mercato acciaio decarbonizzato. Per fare questo bisogna cambiare i modelli di produzione e su questo punto mi aspetto che giochino un ruolo decisivo sia le imprese dell'acciaio che lo Stato».

Poca occupazione, ma anche "lavoro povero" e soprattutto tanto precariato. Come si inverte trend?

«La precarietà è un tema importante in questo momento. Per quello che mi riguarda, non credo che il cambiamento possa arrivare dalla tariffa oraria. Il salario minimo insomma. Credo invece che si debbano aumentare le ore lavorate. Si lavora poco. Un ragionamento che avrebbe degli effetti positivi pure sul versante della stabilizzazione. Nel settore dell'industria non esiste il tema del "lavoro povero". E non esiste perché si lavorano 160 euro al mese. Il tema centrale è perciò quello di aumentare l'intensità del lavoro. A cominciare dalle ore».

E poi?

«E poi occorre intervenire sul piano normativo e non solo. Mi spiego: in Italia non esistono strumenti adeguati per incrociare l'offerta con la domanda di lavoro. È arrivato il momento di valorizzare e calibrare le competenze che servono al mondo del lavoro. Inoltre c'è la necessità di provvedimenti che permettano di favorire la transizione. Penso al digitale, al green. Si tratta di settori fondamentali per la crescita e per lo sviluppo di un Paese e quindi bisogna guardare in questa direzione. Ritengo che con degli strumenti adeguati in questi campi si possa contrastare molto sia il fenomeno della precarietà che quello del "lavoro povero". Anche perché, parliamoci chiaro: argomenti del genere (mi riferisco allo sviluppo del digitale e alla transizione green) saranno caratterizzanti per le dinamiche italiane, europee, internazionali. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo rispondere, dobbiamo poter dire la nostra. Attraverso strumenti e competenze specifiche».

Presidente Stirpe, un tema del genere si collega anche alla cosiddetta "fuga dei cervelli", cioè dei tanti giovani che vanno all'estero per studiare e per lavorare perché in Italia non hanno le medesime possibilità. Come si contrasta sul serio un fenomeno del genere?

«Non possiamo permetterci il lusso di continuare a consentire un fenomeno del genere. Esiste un solo modo per invertire la rotta: dare prospettive di crescita al Paese e di posti di lavoro all'altezza della situazione ai nostri giovani. Ma questa tematica, dobbiamo mettercelo in testa bene, deve collegarsi anche alla crescita demografica. Tra le grandi emergenze dell'Italia ci sono, infatti, la "fuga dei cervelli" e l'inverno demografico. Occorrono politiche concertate, serie, efficaci, concrete e urgenti».

Il tema delle pensioni rimane di attualità?

«Sulle pensioni occorre fare chiarezza una volta per tutte. Separando l'aspetto della previdenza da quello dell'assistenza. Sul fronte delle pensioni di anzianità, l'Italia è sostanzialmente in linea con gli standard degli altri principali Paesi europei. Parliamo di un settore legato all'aspetto dei versamenti contributivi. Nel senso che la pensione è il risultato dei contributi versati. Altro discorso è quello legato al versante dell'assistenza. Tutti sanno che in questo settore in Italia c'è uno sforamento importante, che porta l'incidenza della spesa pensionistica sulla spesa pubblica al 17%. Ecco perché bisogna separare il capitolo della previdenza da quello dell'assistenza. Per essere ancora più chiari e sintetici: non ci sarà mai il "default" sul versante della previdenza perché è agganciato al sistema contributivo. Certamente però va affrontato il tema dell'assistenza una volta per tutte. Va affrontato con coraggio, con competenze, con tutti i sistemi di salvaguardia. Ma va affrontato una volta per tutte. Su questo non possono e non devono esserci dubbi».

Senta Stirpe, ciclicamente torna il tema del rilancio della provincia di Frosinone. Ultimamente c'è stata la riunione degli Stati Generali. Poi però alcune situazioni sfumano sistematicamente (pensiamo all'inserimento nella Zes), si guarda a nuovi obiettivi (per esempio le Zone logistiche semplificate), ma alla fine non cambia nulla. È ancora possibile a suo giudizio rilanciare davvero la provincia di Frosinone? E cosa si dovrebbe fare?

«Guardi, il rilancio della provincia di Frosinone non può che passare da una rigenerazione di tutta la nostra società. Mi riferisco in primis a quel senso di comunità che la Ciociaria non ha. Credo che un obiettivo del genere dovrebbe davvero diventare una priorità politica. Senza alcun tipo di distinzione, senza alcun tipo di paletto, senza alcun tipo di campanile. E quando parlo di senso di comunità immagino sia i comportamenti che i provvedimenti da assumere. Soltanto il combinato disposto tra questi fattori può determinare un'inversione di tendenza. Attenzione: un'inversione di tendenza che deve essere prima "culturale". Quindi vanno individuate le scelte, poi bisogna capire bene su quali obiettivi puntare. Infine vanno definiti gli strumenti con i quali intervenire. Ma se non ci sono chiarezza e determinazione sul primo passo da fare (la rigenerazione della nostra società), è complicato pensare di poter proseguire».

Da cosa si potrebbe partire sul versante progettuale e delle cose da fare?

«Per esempio dal progetto per i giovani, come suggerito da Unindustria. Certamente le infrastrutture restano centrali e strategiche. Per come la vedo io, la realizzazione di una Stazione Tav rimane una priorità irrinunciabile. Altrettanto importante è quello che mi piace definire il Piano di manutenzione del comparto manifatturiero e industriale. Poi francamente credo che sia arrivato il momento di stabilire una vera complementarità con Roma e con la provincia di Latina. È un argomento importante e centrale, perché per esempio i sistemi di collegamento non sono stati né adeguati né potenziati negli ultimi 30-40 anni».

E per quanto riguarda la bonifica della Valle del Sacco e la riperimetrazione del Sin? Si sono perse le speranze?

«Beh, no. Non si sono perse le speranze. Quando parlo di un Piano di manutenzione del comparto manifatturiero e industriale, mi riferisco anche e soprattutto a questo. Alla bonifica della Valle del Sacco e al tema del Sin».

Allora Stirpe, lei è anche presidente dell'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio. Dove gli studenti appena diplomati vengono assunti nelle aziende del territorio. Un modello del genere può essere replicabile in una dimensione di carattere pubblico secondo lei?

«Lo auspico. Davvero. Noi abbiamo fondato l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio con due obiettivi. L'esigenza di varare un Piano che andasse nella direzione delle prospettive dei giovani. E al tempo stesso di "incrociare" le richieste delle imprese del territorio. Un fenomeno virtuoso che ha dato grandi risposte ed enormi soddisfazioni. Abbiamo giovani preparati, umili, disponibili ad impegnarsi. E abbiamo aziende che rappresentano delle eccellenze. Un esperimento del genere è la prova provata che in questo territorio ci sono le potenzialità per competere (perfino a livello di eccellenza) con chiunque. Vanno soltanto create le condizioni giuste».

Cosa rappresenta per Maurizio Stirpe il Frosinone Calcio? Insomma, parliamo di un miracolo sportivo con pochi precedenti: tre promozioni in serie A, il campionato di serie B come "habitat" stabile. Impensabile in passato. Se chiude gli occhi e pensa all'esperienza del Frosinone calcio, cosa vede? E cosa sente?

«Ormai sono più di venti anni, ma le emozioni non cambiano. Il Frosinone calcio fa parte di me. Anzi, è dentro di me. Possiamo dire che è uno dei modi con i quali esprimo affetto e identità per il nostro territorio. Le sensazioni? Indimenticabili».