Sguardo sempre attento, capace di scrutare ogni angolo della realtà, e sigaro costantemente tra le dita. Un animo perspicace, una mente brillante, una personalità di poche parole, anzi essenziali, quasi a non volerle sprecare inutilmente. Un professore con la maiuscola e un politico appassionato, poco incline alle mode e ai linguaggi odierni piuttosto saldamente ancorato allo studio delle dinamiche e alla storia di ogni singolo processo ed evoluzione, per meglio "identificare" la realtà.

Era anche questo Fausto Pellecchia, morto ieri mattina all'età di 73 anni presso l'ospedale Santa Scolastica. Un uomo che ha lasciato il segno nella società cassinate e non solo. A partire proprio dai più giovani, dai suoi alunni ma capace di "contagiare" tante altre persone e personalità.

Fausto Pellecchia ha insegnato Ermeneutica filosofica all'Unicas ed è stato presidente del corso di laurea in Filosofia. Ha collaborato con riviste e periodici nazionali e internazionali. Dal 2002 è stato membro della Scuola internazionale di psicoanalisi del Campo lacaniano.

Le pubblicazioni

Autore di numerose pubblicazioni monografiche tra le quali: "Logiche dell'indicibile –Wittgenstein, Lyotard, Ricoeur" (Napoli,1990); "La libertà tentata – margini dell'etica kantiana" (Roma, 1996); "Tre studi su Wittgenstein" (Roma, 2003); "Heidegger e il calvario della fatticità" (Roma, 1997); "Lezioni di teoria dei linguaggi – problemi epistemologici dell'analisi linguistica" (Roma 2009).

Recentemente ha pubblicato "Finzioni di scuola – trattatello antipedagogico" (edizioni Thyrus, Terni 2019); "Amori velati&svelati" (Robin edizioni, Torino, 2019); e "Ludwig Wittgenstein e la grande guerra" con Marco De Nicolò e Micaela Latini, Fausto Pellecchia (Mimesis edizioni , 2021). Inoltre scriveva anche sulla rivista Micromega.

Impegno politico e ricordi

«Con Fausto va via una parte di Cassino. Non solo una mente brillante, sagace, lungimirante, in grado di leggere tra le righe della società, non solo un professore universitario, ma una persona che nel tempo ha saputo coinvolgere intorno a sé tante persone, tanti giovani a cui ha trasmesso l'amore per le materie del suo insegnamento, ma anche voglia di partecipare, di lottare per le proprie idee senza indietreggiare.

Persone a cui non ha fatto mancare la sua sensibilità». Sono le parole di Romeo Fionda, segretario del circolo Pd, che continua: «Mancherà a tutti, mancherà alla "comunità" del Partito Democratico, mancherà alla comunità universitaria, ai suoi amici, alla città.

Mancherà a me, con il tempo ho imparato a conoscerlo e apprezzarlo. Ascoltare Fausto non era mai inutile o banale, neanche quando gli argomenti erano leggeri. L'incontro con Fausto è stato sicuramente una fortuna, una di quelle cose che capitano e poi qualcosa cambia perché aggiunge, arricchisce, dona uno sguardo critico e spesso ironico sulle cose. Sarà dura dovervi rinunciare, anche se sono sicuro che continuerà in un qualche modo a comunicare con noi. Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte del circolo del Pd di Cassino».

Per il sindaco Enzo Salera era una «persona che poteva dare ancora tanto alla città». Una notizia come un fulmine a ciel sereno, «che non ci aspettavamo e che ci ha lasciato attoniti».

La scomparsa del professor Fausto Pellecchia «ci ha colto di sorpresa - ribadisce - e ha lasciato in tanti di noi che hanno fatto lunghi tratti di strada insieme, sia dal punto di vista culturale che politico, un grande vuoto. Fausto Pellecchia è stato un vero e proprio faro negli anni attraverso le sue parole, le sue lezioni, il suo pensiero, le sue analisi approfondite ed i tanti articoli. Durante questa consiliatura, poi, è stato protagonista della commissione toponomastica del Comune che ha dato nuovi nomi a tante strade. Tutta la città di Cassino e l'amministrazione comunale che rappresento era molto legata al professor Pellecchia. Ed a tutti i familiari va la nostra vicinanza». I funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 nella chiesa di Sant'Antonio.