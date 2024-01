Tornano sotto i 50 microgrammi per metro cubo le polveri sottili a Frosinone bassa. Ed è il primo giorno dopo sei sforamenti consecutivi.

Il dato di venerdì, l'ultimo disponibile delle centraline Arpa, per Frosinone Scalo segna 45 microgrammi per metro cubo, dunque poco sotto il limite. E restano 10 gli sforamenti da inizio anno. Nel Lazio solo Colleferro, con 50, ha registrato un valore più alto. Poi seguono Frosinone e Roma corso Francia. Leggermente più basso il dato di Ceccano, 41 microgrammi per metro cubo, e 12 giornate oltre i limiti. Non disponibile, invece, il dato di Cassino che resta a 9 sforamenti nel 2024. Restando a Frosinone, la centralina sopra al polivalente ha registrato un valore di 24, ragion per cui restano 2 le giornate oltre i limiti. Nel resto della provincia Alatri ha 5 superamenti, Ferentino 4 e Anagni 1.

La concentrazione media in questo scorcio d'anno è di 58 microgrammi per metro cubo a Ceccano, 57 a Cassino, 55 a Frosinone, tutte oltre la media giornaliera (50) e annua (40). Inutile dire che si tratta delle medie più alte di tutta la regione Lazio.

Per il Pm2,5, invece, il dato di venerdì è di 16 a Ferentino e di 10 a Frosinone alta e Fontechiari. La media del periodo è di 41 a Cassino, 32 a Ferentino, 19 a Frosinone alta e 13 a Fontechiari. Nel resto del Lazio, al massimo si raggiunge una media di 29 a Colleferro.

Le previsioni dell'Arpa per le prossime due giornate indicano valori oltre la media per oggi e prossima al limite per lunedì.

Con questa situazione di inquinamento atmosferico, il Comune di Frosinone ha predisposto lo stop ai veicoli di vecchia generazione (sostanzialmente da Euro 3 in giù a benzina e da Euro 4 in giù a diesel per i veicoli privati) dalle 8.30 alle 18.30 per le giornate di oggi e domani. Già varato il calendario delle domeniche ecologiche. Si parte domenica prossima, 28 gennaio in simultanea con Ceccano, mentre le altre due saranno il 25 febbraio e il 10 marzo. Peraltro a muoversi, in questa fase, oltre al capoluogo sono state unicamente le amministrazione di Ceccano (per la domenica ecologica comune) e di Ferentino con le misure di primo livello e, dunque, con lo stop ai veicoli più inquinanti.

Da più parti visto il perdurare dei livelli di inquinamento, condizionati anche dal meteo che, in assenza di precipitazioni, favorisce il permanere nell'atmosfera degli inquinanti, da più parti si chiedono sforzi in tal senso anche alle altre amministrazione e non solo a quella del capoluogo per risolvere un problema, come dimostrato dal report annuale dell'Arpa, che è comune a tutta la valle del Sacco.