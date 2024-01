Blitz della Guardia di Finanza nell'ufficio tecnico comunale di Monte San Giovanni Campano.

Giovedì mattina, gli uomini delle fiamme gialle, hanno visitato la sede di via Valle, per eseguire alcuni accertamenti.

Vige il massimo riserbo da parte degli investigatori.

Quel che è sicuro è che i finanzieri hanno portato via diversi documenti. Da quanto trapelato, gli inquirenti, a seguito di un esposto, vogliono fare chiarezza su lavori di manutenzione nella piscina comunale alle Mastrazze.

Si tratterebbe di una nuova indagine, diversa dall'inchiesta che riguarda la passata amministrazione e il cui processo è tuttora in corso.

La presenza delle forze dell'ordine non è passata inosservata a diversi cittadini, presenti giovedì scorso in via Valle e in piazza Marconi, nel centro storico del paese di Monte San Giovanni Campano.

La ricostruzione

Intorno alle 11 l'arrivo dei finanzieri. Sono andati diretti nell'ufficio tecnico comunale. Lì, sempre stando ad alcune informazioni trapelate, avrebbero sequestrato dei documenti.

La presenza della guardia di finanza, come detto, non è passata inosservata a diverse persone che si trovavano nel centro storico. Poi il passaparola e la curiosità per cercare di capire a cosa fosse dovuto il blitz.

Come detto, sembrerebbe che la "visita" sia dovuta ad accertamenti riguardanti lavori nella piscina comunale. Accertamenti a seguito di un esposto.

Una struttura, quella della piscina comunale alle Mastrazze, alla periferia del paese di Monte San Giovanni Campano, già finita negli anni passati al centro di un'altra inchiesta, tant'è che è rimasta chiusa per diverso tempo.