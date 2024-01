Una lite furibonda, per futili motivi, finita con una giovane in ospedale con una ferita alla testa e una sua coetanea a processo per lesioni aggravate. I fatti contestati si sono verificati in un locale della parte bassa del capoluogo ciociaro, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre del 2022. La lite sarebbe poi proseguita in strada.

Domani prenderà il via al processo per una ventenne del capoluogo ciociaro.

La giovane per la sua difesa si è rivolta all'avvocato Antonio Ceccani.

Vittima una ragazza della stessa età, residente a Boville Ernica. I medici le hanno riscontrato una prognosi di venti giorni per le ferite riportate.

I fatti

Stando alle accuse, i fatti si sarebbero verificati all'interno del bagno di un noto locale di Frosinone, alla fine dell'anno 2022, tra il 30 e il 31 dicembre. La frusinate, durante la discussione, avrebbe preso un candelabro che era all'interno del bagno, e avrebbe colpito la bovillense.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli addetti alla vigilanza del locale, che hanno subito invitato le due ragazze a uscire dal locale. Ma la lite sarebbe proseguita in strada. Le due se le sono date di "santa ragione". Ad avere la peggio è stata la giovane bovillense che ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici in ospedale.

La prognosi per lei è stata di circa venti giorni.

La ventenne del capoluogo ciociaro è finita, così, a giudizio. Deve rispondere dell'accusa di lesioni aggravate.

Domani nel tribunale di Frosinone prenderà il via il processo.

Come detto, l'imputata si è rivolta all'avvocato Antonio Ceccani per la sua difesa.