Domani la giunta di Frosinone decide per le zone 30. Sulla falsariga di Bologna (che lo ha adottato per tutte le strade urbane) e Olbia (la prima in Italia) anche Frosinone si prepara ad abbassare i limiti di velocità.

Le zone 30 sono uno dei provvedimenti inseriti nel Piano urbano della mobilità sostenibile varato dal Comune di Frosinone. Le aree individuate saranno, con tutta probabilità, quelle dove saranno presenti le piste ciclopedonali.

Il tema delle zone 30 resta, comunque, caldissimo dopo la decisione del Comune di Bologna e la risposta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che inviata alla marcia indietro. «L'obiettivo del ministero - si legge nella nota del Mit - è trovare un ragionevole equilibrio tra l'esigenza di garantire la sicurezza (che resta una priorità) ed evitare forzature che rischiano di generare l'effetto contrario. In questo senso, il Mit ha già portato in Conferenza unificata anche una proposta per limitare l'utilizzo degli autovelox nei centri urbani e controllare limiti sotto 50 all'ora». A stretto giro è arrivata la risposta da Bologna, con l'assessore Valentina Orioli che parla di provvedimenti definiti «secondo le norme vigenti e le indicazioni previste dallo stesso ministero di Salvini».