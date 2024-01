Nascerà come strada di cantiere (per limitare, in prima battuta, l'impatto ambientale della movimentazione dei mezzi di lavoro e per diventare, poi, arteria di collegamento tra via Michelangelo e viale Olimpia) per il progetto della realizzanda nuova scuola al Casaleno, ma potrà fungere anche come strada di servizio per lo stadio comunale "Città di Frosinone - Benito Stirpe", andando a risolvere un annoso problema, in attesa della realizzazione dell'ipotesi progettuale parallela del Comune. Ma, soprattutto, ed è questa la grande novità, i lavori inizieranno fra non più di mese. In mezzo gli ultimi adempimenti burocratici tra cui il verbale di constatazione dello stato dei luoghi dopo la chiusura delle procedure di esproprio dei terreni, gli ultimi sopralluoghi e la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria dell'appalto.

La soluzione, quindi, è molto vicina. L'accelerata c'era stata nei giorni scorsi, con la pubblicazione della determinazione dirigenziale, firmata dall'ingegnere Ivan Di Legge, con cui era stato approvato il progetto esecutivo stralcio riguardante la realizzazione del tronco stradale di collegamento tra viale Olimpia e via Michelangelo avente anche la funzione di strada di accesso al cantiere per la realizzazione della nuova scuola.

Sarà, quindi, la prima opera ad essere realizzata nel progetto più grande dell'istituto e avrà un costo di 694.907,23 euro oltre 11.499,04 euro per somme relative alla sicurezza, con tempi di realizzazione che si aggireranno intorno ai quattro mesi. Oltre all'intervento di realizzazione della strada, c'è anche quello di un parcheggio ad accesso pubblico lungo viale Olimpia di fronte allo stadio comunale. Questi interventi sono migliorativi rispetto alla situazione attuale e mitigano l'impatto dovuto all'insediamento del plesso scolastico.

Inoltre, questa area è stata scelta proprio per la sua posizione più decentrata rispetto al tessuto urbano in cui è localizzato oggi l'istituto, ma è comunque ottimamente collegata con le infrastrutture viarie come la stazione ferroviaria di Frosinone che dista 1,3 chilometri da via Michelangelo dove sarà previsto l'ingresso principale degli studenti, con piazza Sandro Pertini dove si trova il capolinea dei bus che dista a meno di 1 chilometro a piedi; la scelta, quindi, risulta migliorativa dal punto di vista dell'alleggerimento del traffico urbano. Insieme alla realizzazione della strada è previsto anche quella di una ciclovia che si ricollega a quella già esistente promuovendo l'utilizzo di mezzi di spostamento ecologici.

Per tutti questi motivi è possibile ritenere che il traffico indotto dalla nuova struttura scolastica non produrrà impatti rilevanti sull'assetto della circolazione, anzi, pur in presenza di un incremento del traffico veicolare rispetto allo scenario precedente, gli interventi proposti ridurranno le criticità nei momenti di ingresso-uscita dell'attività scolastica e ingresso-uscita degli utenti dello stadio in occasione di eventi sportivi o di spettacolo.

Tra un mese, quindi il via dei lavori, intoppi dell'ultima ora permettendo. Cronoprogramma più complesso, invece, per il progetto del Comune, che richiede una tempistica più lunga. L'ente di via del Plebiscito ha avviato la conferenza di servizi, coinvolgendo tutti gli enti preposti. Gli uffici hanno acquisito i pareri fondamentali di Soprintendenza e Regione Lazio, che hanno espresso una valutazione favorevole all'intervento infrastrutturale formulato dall'amministrazione, precisando, tuttavia, una serie di condizioni e indicazioni che saranno tenute in considerazione ed accolte nella fase successiva, quella della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera, a cui si arriverà dopo aver ricevuto tutti i pareri necessari.

L'attivazione della conferenza di servizi fa seguito alla delibera di indirizzo per la realizzazione della strada di collegamento per i tifosi ospiti approvata recentemente su indicazione del sindaco Mastrangeli. Sui tempi di realizzazione impossibile esprimersi. Quando inizieranno, i lavori dureranno 118 giorni. Il costo previsto è di 570.557,97 euro che sarà coperto, così come espresso in una recente delibera, con il «partenariato pubblico-privato dello stadio "Casaleno" in corso di gestione ovvero su altre fonti di finanziamento, oltre che da apporti da porsi a carico del bilancio comunale, qualora necessari».