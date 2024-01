Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi per un cliente della tabaccheria di via Martiri Ungheresi ad Alatri. Merito - segnala l'agenzia Agimeg - di un gratta e vinci della serie "Ricco Natale" che ha regalato una vincita di quelle che cambiano la vita. Il "Ricco Natale" è un gratta e vinci dal costo di 10 euro e che consente una vincita massima di 2 milioni di euro. Ebbene, grattando proprio un tagliando "Ricco Natale" il fortunato cliente della tabaccheria di Alatri ha centrato una vincita da sogno. Sul Gratta e Vinci in questione - sottolinea Agimeg - ha infatti trovato la vincita massima di 2 milioni di euro.