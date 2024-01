Inaugurazione giovedì mattina a Carnello dei lavori che interesseranno il ponte che unisce tre comuni: Sora, Isola del Liri e Arpino. Soddisfazione espressa dal comitato di quartiere, in special modo dal presidente Renato Tersigni che, alla presenza delle autorità, ha pubblicamente ringraziato il sindaco Luca Di Stefano, parlando di promessa mantenuta dal giovane primo cittadino che già durante la campagna elettorale aveva garantito il suo impegno per realizzare gli atteso lavori di manutenzione della struttura.

Intanto il consigliere Francesco Monorchio sta per sottoporre alla commissione toponomastica comunale l'intitolazione del ponte a don Loreto Pagnanelli, così come suggerito dal comitato di quartiere.

Al ponte, con i 30.000 euro stanziati dalla Regione Lazio, verrà data la sistemata che si aspettava da anni.

Presenti alla breve cerimonia per annunciare la partenza del cantiere il vicesindaco di Isola del Liri Francesco Romano e l'assessore di Arpino Bruno Biancale.

«Sicuramente è una bella giornata - ha commentato Di Stefano - Siamo qui a Carnello per inaugurare questa consegna dei lavori, se ne parlava da tanto tempo. Anche in campagna elettorale, con il presidente del comitato di quartiere, eravamo qui per presentare un progetto di manutenzione straordinaria del ponte e, neanche a farlo apposta, pochi giorni fa, a causa di un incidente stradale, ha ceduto un pezzo della struttura».

«Mi fa piacere condividere questa giornata anche con gli amministratori di Isola del Liri e Arpino - ha aggiunto Di Stefano - Sono contento anche perché questo è un tratto simbolico del nostro territorio che tocca tre comuni. Non parliamo di un intervento strutturale, ma ridiamo un po' di decoro a quest'area che è importante.

Per aprile inizieremo con la parte dell'asfalto e arriveremo fino a via Trecce. Insomma, parliamo di una vasta riqualificazione a Carnello, dove sorgerà anche il nuovo asilo comunale. Fa parte del programma dei tanti interventi che stiamo cercando di fare nelle periferie della città».

Il sindaco Di Stefano ha concluso annunciando che il cantiere del ponte prenderà il via la prossima settimana e che non sarà un intervento lungo. La lunga attesa sembra finita.