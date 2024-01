Fuggono, lanciano pietre contro i cani che abbaiano e le telecamere di un'abitazione privata inquadrano il loro passaggio. Ladri in zona Tofaro ieri sera. Immediatamente sono state avvisare le forze dell'ordine. Le immagini video sono state consegnate ai carabinieri ed anche caricate sui social. Commenti al vetriolo per i due malviventi e salgono la preoccupazione e la stanchezza tra le famiglie che non dormono da settimane per la paura di avere malviventi in casa. Si è parlato di più di un furto ieri sera in zona Tofaro, ma visite ssgradite ci sono state anche nel quartiere dell'Agnone e nei giorni sscorsi un tentato furto a Pontrinio.