Polveri sottili emergenza solo ciociara o quasi. Dal 1° al 17 gennaio si contano 12 superamenti dei limiti dei 50 microgrammi per metro cubo a Ceccano, 9 a Frosinone Scalo e a Cassino, 5 ad Alatri, 4 a Ferentino, 2 a Frosinone viale Mazzini e 1 ad Anagni. Rispetto alla stessa data del 2023 si contano 3 sforamenti in meno a Ceccano (erano 15), 5 in meno a Cassino, Frosinone viale Mazzini e Ferentino, 4 in meno allo Scalo. Mercoledì, Frosinone Scalo ha segnato quasi il doppio del limite consentito con 85, seguita da Cassino con 76, Ceccano con 69 mentre ha toccato il limite Ferentino (50) senza superarlo, con Alatri e Frosinone alta (entrambe a 37) non troppo distanti.

Nel resto del Lazio, gli unici sforamenti del 2024 sono stati quelli di Colleferro (4 e 1 nelle due centraline di viale Europa e largo Oberdan), Gaeta porto (1) e una violazione ciascuna, le centraline romane di Preneste, corso Francia e Tiburtina. Stessa cosa per il benzene, Frosinone Scalo mercoledì era a 4,6 (il limite è 5) mentre, al massimo, Roma tocca 1.

Nei primi sedici giorni dell'anno si ha una media del Pm10 di 60 a Ceccano, 58 a Cassino, 53 a Frosinone Scalo e 40 a Ferentino per segnalare le centraline che si trovano oltre la soglia del limite annuo, di 40 microgrammi per metro cubo, prevista dalla normativa comunitaria. Ma non solo, secondo il sistema modellistico sviluppato dall'Arpa Lazio, Sora è data a 28 microgrammi per metro cubo, Veroli a 40, Pontecorvo a 64, Monte San Giovanni Campano a 56, Isola del Liri a 37 e Fiuggi a 28 tra i centri con almeno 10.000 residenti. Intorno al capoluogo, il modello modellistico dell'Arpa attribuisce un valore di 55 ad Arnara, 58 a Patrica, 53 a Supino e 45 Torrice.