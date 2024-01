Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano hanno arrestato in flagranza di reato due donne, di 23 e 21 anni, originarie della Campania che avevano rubato svariati cosmetici da un negozio del centro commerciale "Le Grange". Le donne, dopo aver riempito due carrelli con prodotti vari, del valore di circa 1.500 euro, hanno manomesso il sistema di allarme e hanno aperto l'uscita di sicurezza, allontanandosi dell'esercizio commerciale. Immediatamente, sono giunti sul posto i carabinieri chiamati da una commessa, che hanno bloccato le due donne. Il giorno successivo sono state presentate dinanzi al tribunale di Cassino che, con rito direttissimo, le ha giudicate per "furto aggravato", disponendo per loro la misura dell'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.