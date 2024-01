Nuovo impulso ai pronto soccorso della provincia di Frosinone grazie ad ambienti rinnovati e attrezzature potenziate. Sono previsti infatti interventi di ristrutturazione degli spazi e ammodernamento delle apparecchiature per i reparti di emergenza e urgenza degli ospedali "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, "Santa Scolastica" di Cassino, "Santissima Trinità" di Sora e "San Benedetto" di Alatri. Si tratta di attività che rientrano tra i trentaquattro interventi approvati ieri dalla giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca, in vista del Giubileo 2025, per i quali è previsto un investimento complessivo di 155 milioni di euro per potenziare il servizio sanitario regionale.

Alle strutture della provincia di Frosinone sono destinati complessivamente oltre 14.500.000 euro, iva compresa. Nel dettaglio, per il pronto soccorso di Frosinone è prevista una spesa totale di 4.514.000 euro, di cui 2.625.000 saranno utilizzati per i lavori, 651.500 per le attrezzature elettromedicali, comprensive di accessori, e per eventuali lavori relativi alla loro installazione, e 475.330 euro a disposizione per altre spese. Al pronto soccorso di Cassino sono destinati 3.275.700 euro, di cui 1.680.000 per i lavori, 583.500 per le attrezzature e 295.873 per altre spese. Per gli interventi relativi alla struttura di Sora saranno spesi 4.270.000 euro, di cui 2.060.000 per la ristrutturazione, 1.175.100 per le attrezzature elettromedicali e 295.873 saranno a disposizione per altre spese. L'importo totale destinato al pronto soccorso dell'ospedale di Alatri, infine, è di 2.474.160 euro, di cui 824.000 per i lavori, 1.077.950 per le apparecchiature e 140.193 per altro.

Va inoltre ricordato che per i pronto soccorso della Ciociaria è previsto anche un rafforzamento della pianta organica, con l'assunzione di dodici nuovi dirigenti medici per la disciplina di medicina di emergenza-urgenza, grazie al concorso della Asl Roma 6, al quale l'Azienda sanitaria di Frosinone partecipa in forma aggregata e per il quale proprio la settimana scorsa sono state espletate le prove. In riferimento agli interventi in vista del Giubileo il presidente Rocca ha sottolineato che si tratta di un ulteriore provvedimento volto a rafforzare il servizio sanitario regionale e gli ospedali della Capitale e delle province del Lazio.

«Le risorse rientrano in una visione generale della nuova stagione della sanità della regione Lazio – ha detto – avviata nei primi dieci mesi di governo, nel corso dei quali abbiamo sbloccato e messo a terra il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano nazionale complementare, il Piano degli investimenti in edilizia sanitaria e il Programma degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Misure concrete e immediate – ha aggiunto – a supporto della Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, che aumenta il numero di posti letto nell'offerta sanitaria del Lazio, e del Piano di programmazione dell'assistenza territoriale 2024-2026. Il servizio sanitario regionale – ha infine ricordato – potrà contare anche sulle 4.289 autorizzazioni concesse finora per l'assunzione di professionisti sanitari a fronte di un investimento complessivo di 209,5 milioni di euro».

Soddisfatta la consigliera regionale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sanità Alessia Savo: «Anche per la sanità della provincia di Frosinone il Giubileo 2025 centrerà l'obiettivo di cui Papa Francesco ha parlato nel suo messaggio – ha detto – quello di costruire un mondo migliore. E certamente la grande opera di ricostruzione della sanità regionale e la garanzia del pieno diritto alla salute e alle cure dei cittadini, messe in campo dal governo Rocca sin dal suo insediamento, trovano attuazione nello straordinario piano di interventi da 155 milioni di euro sbloccati da questa amministrazione. Di questi – ha sottolineato – oltre 14 milioni e mezzo sono destinati a interventi per i quattro pronto soccorso della nostra provincia. Un altro fondamentale tassello, quello che inaugurerà una nuova stagione di investimenti nella sanità, che si inserisce in una programmazione capillare, di ampio respiro e di risposta effettiva ai bisogni reali del territorio. Nel caso della provincia di Frosinone, poi – ha concluso – si tratta di investimenti fondamentali per migliorare i luoghi più nevralgici del percorso di assistenza sanitaria: i punti di accesso alle cure che devono poter offrire spazi, macchinari e strumenti all'avanguardia».