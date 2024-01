I lavoratori, le sigle sindacali e le istituzioni, insieme a tutti i manifestanti hanno raggiunto la sede del Comune di Cassino. Da questa mattina è in corso la mobilitazione, lungo le strade della città, per scongiurare la chiusura della cartiera Reno De Medici. Nessuno si arrende, ora i manifestanti sono entrati nella sala Restagno per fare il punto della situazione. Una cosa è certa: se non si dovesse trovare una soluzione concreta, si andrà a manifestare a Roma.



Uno dei lavoratori della Reno De Medici, presente in sala Restagno, ha preso la parola e ha ribadito la necessità di accelerare affinché le professionalità non vadano perdute. La politica, presente in modo compatto in questo momento, deve premere sull'acceleratore.