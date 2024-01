Un intero piazzale adibito a discarica abusiva. I carabinieri della stazione di Ausonia - della Compagnia di Pontecorvo - scoprono l'illecito e sequestrano tutto. Denunciato il titolare dell'attività, un sessantenne, per abbandono di rifiuti e scarichi senza autorizzazione. Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Ad Ausonia, nel corso di un mirato servizio di controllo, i carabinieri della locale stazione hanno deferito alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cassino un uomo di 60 anni del posto, incensurato, imprenditore, legale rappresentante di una nota società della zona, per il reato di scarichi di acque industriali senza la prevista autorizzazione e per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

Nello specifico, i militari, con il supporto del personale dell'Arpa Lazio, hanno ispezionato il piazzale di pertinenza della società accertando che, all'interno della stessa, vi fosse la presenza di accumuli di decine di metri cubi di rifiuti di vario genere nonché l'assenza di un sistema di raccolta delle acque pluviali. Tenuto conto delle violazioni riscontrate dall'Arma, l'area è stata sottoposta a sequestro e al titolare è stato imposto lo smaltimento a mezzo di ditta autorizzata dei rifiuti speciali.