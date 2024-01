Prenota una visita oculistica al centro unico di prenotazione. La data in cui dovrà recarsi dal medico? Il 12 febbraio. Ma non tra meno di un mese, bensì tra più di un anno. Nel 2025.

E lui, un ottantacinquenne di Veroli, ha pensato di aver capito male, ma poco dopo la conferma. Non aveva capito male, la data della visita oculistica è prenotata proprio per febbraio del prossimo anno, tra tredici mesi. L'anziano è rimasto sconcertato, pensieroso.

Il commento

«Come può un anziano come me, ultraottantenne, sentirsi dire "la prima visita disponibile è a febbraio del 2025". Come è possibile che ancora non si riesca a dare risposte per cercare di abbattere le lunghe liste di attesa.

Una visita oculistica non è importante? Non è inquadrata come una urgenza? Non so cosa pensare, ho solo tanta amarezza».

Il verolano pensa anche alle persone della sua stessa età e non solo.

«Ci sono, purtroppo, molte persone, anziane e non solo, che non possono permettersi visite private, a pagamento. E così si attende la data prenotata attraverso il servizio sanitario. Ma i tempi sono lunghi. Troppo lunghi».

E il suo malcontento è forte. «Sicuramente non sarà questo mio sfogo a cambiare la realtà, ma spero che gli enti preposti riescano a risolvere l'assurda problematica che interessa un numero infinito di utenti. Molti dei quali anziani che necessitano di una diagnosi e non hanno tanto tempo di attendere i tempi di prenotazione. Il diritto di essere curati, visitati, non deve diventare un'odissea».

Dunque, la visita oculistica per l'ultraottantenne verolano è fissata tra oltre un anno. Molto probabilmente si vedrà costretto a recarsi da uno specialista privato, a pagamento.