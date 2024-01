Ancora uno sforamento di Pm10 registrato dalla centralina Arpa di Frosinone Scalo. Con un valore di 54 microgrammi per metro cubo, infatti, martedì si è stato segnato un nuovo superamento dei valori limite, fissato a 50 microgrammi per metro cubo, raggiungendo quota otto, dal primo gennaio.

Una battaglia, quella contro l'inquinamento da polveri sottili, che si combatte a suon di ordinanze e iniziative volte al risanamento della qualità dell'aria.

In quest'ottica è stato varato dall'amministrazione comunale, nella seduta di giunta di ieri, il calendario delle domeniche ecologiche, nel corso delle quali è previsto il blocco totale della circolazione stradale nella zona a traffico limitato. La prima è fissata al 28 gennaio. Nella stessa data è prevista la domenica ecologica anche a Ceccano, per volontà congiunta dei sindaci dei due Comuni Riccardo Mastrangeli e Roberto Caligiore.

Il primo cittadino del capoluogo ha infatti rivolto un appello ai sindaci dei paesi vicini, affinché i centri della Valle del Sacco, facciano fronte comune contro la piaga dell'inquinamento. «Sarebbe opportuno adottare un'unica linea per ottenere risultati concreti contro l'abbattimento delle Pm10 – ha detto Mastrangeli – Noi sindaci dobbiamo operare uniti per raggiungere risultati comuni».

L'iniziativa si ripeterà poi, a Frosinone, con le domeniche ecologiche del 25 febbraio e del 10 marzo.

Intanto oggi è l'ultimo giorno in cui resta in vigore la quarta delle ordinanze emesse a partire dal periodo natalizio dal Comune di Frosinone, emanata martedì, che prevede limitazioni alla circolazione per le auto più inquinanti e per gli impianti di riscaldamento.

Mentre nella giornata di martedì sono state elevate quindici contravvenzioni, a fronte di trenta veicoli controllati, ieri, complice la pioggia che ha limitato i controlli, per la fortuna degli automobilisti indisciplinati e meno dell'ambiente, non sono state notificate multe.

Proprio il maltempo stesso però in questi giorni potrebbe aiutare a contenere l'inquinamento, con la pioggia che abbatte al suolo le polveri sottili, pulendo l'aria.