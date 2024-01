Michele Illiano è il nuovo funzionario portavoce, commissario della polizia di stato. Questa mattina la presentazione nella questura di Frosinone. Un avvenimento importante che segna l'inizio di una nuova fase nella comunicazione e nelle relazioni con i media locali.

Con il suo arrivo, la questura si avvale di un professionista esperto e qualificato, in grado di gestire efficacemente le dinamiche comunicative e di rafforzare i legami con la comunità attraverso i media. Nel suo ruolo di portavoce Illiano avrà il compito di intrattenere e consolidare le relazioni con i media, con un focus particolare sulla valorizzazione delle attività operative svolte sul territorio dalla polizia di stato. La sua esperienza e professionalità saranno fondamentali per garantire una comunicazione chiara, trasparente e tempestiva, elementi essenziali per il mantenimento della fiducia e del sostegno della comunità.

Questo cambio di guardia rappresenta un momento significativo per la questura che continua il suo impegno per la sicurezza e il benessere dei cittadini, con il supporto di una comunicazione efficace e costruttiva. Il questore, Domenico Condello ha colto l'occasione per ufficializzare alla stampa gli altri incarichi, il vice questore Monica Tucci nel ruolo di capo di gabinetto che succede a Bertolotti, recentemente promosso a primo dirigente della polizia di stato e trasferito presso un'altra sede e il sostituto commissario, Umbertina Picano che succederà nel ruolo di responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica (S.O.S.C) a far data dal prossimo primo aprile.

Queste nomine rappresentano un passo fondamentale nel rafforzamento della struttura organizzativa della questura di Frosinone. Sono segno dell'impegno continuo nell'assicurare una gestione efficace e una risposta tempestiva alle sfide della sicurezza pubblica, sia nel mondo reale sia in quello digitale.