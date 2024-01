Incidente sulla ex via Maria all'altezza del bar 377 tra Frosinone e Castelmassimo. Dalle prime informazioni sono due i veicoli coinvolti. È successo dopo le 13. Sul posto il personale medico per soccorrere i feriti e le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.