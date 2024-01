I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sora, con la collaborazione di un militare della Stazione di Fontana Liri, hanno tratto in arresto un ventiquattrenne nato in Brasile e residente nella provincia di Roma, per "resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale". L'arresto è stato però solo l'epilogo di una serie di atti sconsiderati posti in essere dal giovane, già noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi.

Erano le 22:00 circa e un graduato della Stazione di Fontana Liri, stava percorrendo la strada che da Sora conduce ad Isola del Liri, a bordo della sua autovettura privata, in abiti civili. Lungo il tragitto e in particolare lungo la via Borgo San Domenico, improvvisamente ha visto davanti a sé una grande confusione e le autovetture che lo precedevano fermarsi. Sceso per capire cosa stesse succedendo, il militare ha notato che poco più avanti, un giovane alto e magro si era posizionato a centro strada, urlando contro le persone e gli occupanti delle auto più vicine a lui, offendendoli, minacciandoli e colpendo addirittura i loro veicoli.

Alcuni occupanti sono scesi dall'auto per evitare che questi danneggiasse le loro autovetture, ma il comportamento dell'uomo era veramente fuori controllo. Compresa l'emergenza, il graduato ha informato subito la centrale operativa chiedendo rinforzi e, superate le autovetture davanti alla sua, è arrivato fino al giovane, qualificandosi e intimandogli di smetterla e di togliersi dalla strada. L'uomo per tutta risposta, continuando con urla e offese e stando sempre a centro strada si è avviato in direzione di Isola del Liri, seguito dal carabiniere, percorrendo alcune centinaia di metri fino alla via Petrarca, dove si è spostato dalla strada principale entrando nella via laterale. Qui è sopraggiunta la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile che, fermata l'auto di servizio, alla presenza di alcuni cittadini, spettatori increduli di quanto stava accadendo, si è avvicinata al giovane che era incontenibile e ha afferrato vigorosamente i militari.

C'è stato bisogno di energie e controllo per non arrivare a uno scontro fisico con l'uomo e averne ragione, perché questi era violento tanto che, una volta nell'auto di servizio e ammanettato, ha continuato a urlare, sputare e agitarsi violentemente. Portato nella caserma di via Barea di Sora, l'uomo è stato arrestato e, dopo una notte passata in cella, nel primo pomeriggio successivo, portato al tribunale di Cassino, il pubblico ministero inquirente ha chiesto la convalida dell'arresto, confermata dal giudice. A suo carico in corso di instaurazione anche il provvedimento amministrativo per allontanarlo dal territorio.