Diciassettenne scalza e con lividi, soccorsa nelle prime ore di questa mattina in strada a Ripi. A lanciare l'allarme alcuni passanti. Sul posto è arrivato il personale medico che ha trasportato con un'ambulanza la minorenne in ospedale. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno avviato subito tutti gli accertamenti per fare luce sull'accaduto.