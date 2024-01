Fare squadra nella lotta contro l'inquinamento. È questo l'appello del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ai colleghi dei comuni limitrofi. L'idea, dunque, è quella di essere uniti con misure volte a ridurre le polveri sottili.

Nel capoluogo da ieri è entrata in vigore la quarta ordinanza, dal periodo natalizio ad oggi, in cui si prevedono limitazioni alla circolazione per le auto più inquinanti e per gli impianti di riscaldamento, con il controllo anche della temperatura interna agli appartamenti.

Una decisione presa in virtù del fatto che la centralina Arpa di Frosinone Scalo continua a registrare sforamenti rispetto al valore limite (l'ultimo lunedì con 63 microgrammi per metro cubo). E, sommati, sono sette i giorni di sforamento nelle prime due settimane del 2024. Lunedì, inoltre, anche la centralina di viale Mazzini ha registrato un superamento della soglia limite a 57. Ed è il secondo da inizio anno. Rispetto ai divieti alla circolazione la polizia locale è al lavoro con presidi nelle strade. Ieri sono state elevate quindici contravvenzioni a fronte di una trentina di veicoli fermati. Oggi i controlli continueranno con due pattuglie operative durante la mattina e due anche nel pomeriggio.

«Nel rispetto di una legge regionale per la qualità dell'aria, che a mio giudizio dovrebbe essere rivista, sarebbe opportuno che tutti gli altri comuni della Valle del Sacco avessero un'unica linea per ottenere risultati concreti contro l'abbattimento delle Pm10 – ha detto Mastrangeli – Noi sindaci dobbiamo operare uniti per raggiungere risultati comuni». Rispetto a questo appello qualcosa inizia già a muoversi. «Stiamo ragionando insieme al Comune di Frosinone di ripartire con le domeniche ecologiche – ha annunciato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore – Manca ancora l'ufficialità ma molto probabilmente partiremo il 28 gennaio.

E poi man mano decideremo le altre giornate come già è stato fatto negli anni precedenti. Inoltre con l'inizio della primavera organizzeremo anche alcune attività di intrattenimento per la cittadinanza durante lo stop alle auto».

Complessivamente in Ciociaria nel 2024, si contano già 10 giornate oltre il limite consentito a Ceccano. A seguire Frosinone Scalo e Cassino con 7 sforamenti, altri 3 ad Alatri e 3 a Ferentino.