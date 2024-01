Registrato un caso di legionellosi in un hotel di Frosinone. Per la struttura ricettiva scatta l'ordinanza che prevede la disinfezione degli impianti. Il provvedimento è stato sottoscritto dal sindaco Riccardo Mastrangeli, su richiesta di provvedimento ordinativo della Asl di Frosinone.

Come si legge nell'ordinanza, la struttura dovrà provvedere, oltre all'immediata disattivazione e disinfezione degli impianti, alla sostituzione dei terminali positivi.

La misura impone inoltre che l'hotel provveda «immediatamente alla redazione della valutazione del rischio Legionella e all'adozione di un sistema di controllo con l'individuazione dei punti critici».

Dovranno essere, poi, effettuati i campionamenti in autocontrollo, anche nei punti di prelievo risultati positivi, al fine di programmare le successive verifiche da parte del Servizio igiene e sanità pubblica della Asl.

La Legionellosi è un'infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila.

Si tratta di un batterio presente negli ambienti naturali, quali acque sorgive, acque termali, fiumi, laghi, fanghi, da cui la legionella raggiunge quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti degli edifici, che, come spiega il ministero della Salute, «possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana». Si tratta di un'infezione per la quale è escluso il contagio interumano. Il batterio, intatti, si trasmette per via aerea e in molti casi viene inalato respirando l'aria emessa dagli impianti di aerazione, nei quali il microrganismo trova un ambiente ospitale.