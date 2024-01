Vertenza Reno de Medici, il territorio scende in piazza. Ieri sono stati resi noti i dettagli della manifestazione indetta dai sindacati per venerdì a Cassino: si prevede una adesione massiccia. Oltre alla presenza delle istituzioni. Dopo la comunicazione da parte dell'azienda la scorsa settimana dell'avvio della procedura che porterà alla cessazione dell'attività entro 180 giorni, la mobilitazione è stata corale. Sindacati e politica uniti per scongiurare la chiusura dello stabilimento, provato già da un lungo stop: prima i sequestri della procura dopo un'inchiesta ambientale, poi la ripartenza. Poi un nuovo stop e l'inizio della logorante attesa per la concessione dell'Aia da parte della Regione.

Giovedì scorso la comunicazione del Gruppo RdM e l'avvio di una vera e propria corsa contro il tempo, tra appelli al ministero e azioni programmatiche per trovare una soluzione concreta.

Il conto alla rovescia per venerdì è intanto iniziato. Il corteo per dire no alla chiusura della cartiera di Villa Santa Lucia, che comporterebbe la perdita di 313 posti di lavoro - tra azienda e indotto - partirà alle 9.30 in via Casilina nord (altezza ex ospedale civile De Bosis) per poi snodarsi per le vie del centro. I sindacati - Cgil, Cisl, Uil e Ugl - che sono già schierati preannunciano la partecipazione di 170 lavoratori della cartiera di Villa Santa Lucia e almeno 150 dell'indotto, oltre ai sindaci e ai rappresentanti del territorio.

Dopo la partenza in via Casilina Nord, il corteo proseguirà lungo via Di Biasio, corso della Repubblica, viale Marconi. Poi l'arrivo in piazza De Gasperi, davanti alla sede comunale di Cassino. «Al termine del corteo, i rappresentanti sindacali ed i sindaci dei Comuni saranno ricevuti dal primo cittadino del Comune di Cassino per un'analisi dettagliata della situazione contingente» spiegano ancora le sigle.

La lettera delle Rsu

«A nome di tutti i lavoratori del settore cartaio che rappresentiamo sul territorio, esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai colleghi di Villa Santa Lucia». Una lettera di vicinanza e solidarietà, quella inviata dalle Rsu Slc-Cgil Industria Frosinone ai lavoratori del Cassinate.

«Giovedì 11 gennaio, presso la sede Unindustria di Cassino, è stato comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria, l'avviamento della procedura di cessazione della attività per lo stabilimento Reno de Medici di Villa Santa Lucia. Dopo anni di vicissitudini legate a questioni ambientali, gli investimenti e l'impegno da parte di tutti per fare in modo di risolvere le varie problematiche, rischiamo di vedere dismesso un sito produttivo importantissimo per il nostro territorio - si legge nella lettera - Abbiamo ancora negli occhi il video di ringraziamento inviato dai dipendenti di una casa farmaceutica ai lavoratori dello stabilimento quando in piena pandemia hanno continuato a produrre nonostante i rischi a cui andavano incontro.

Lavoratori che da anni subiscono pesanti ricadute economiche, fortemente preoccupati del futuro, che con estrema dignità attendono risposte. A nome di tutti i lavoratori del settore cartaio che rappresentiamo sul territorio, esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai colleghi di Villa Santa Lucia. Venerdì saremo al loro fianco in corteo, e invitiamo tutti a farlo con noi, perché non si sentano soli e per lottare fino alla fine per il mantenimento del loro posto di lavoro».