Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23 di mercoledì 17 fino alle 5 di giovedì 18 gennaio, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare in entrata verso Napoli la stazione di Ceprano e in uscita per chi proviene da Roma quella di Ferentino.