È tempo di bilanci e, come tutti gli anni, la polizia stradale di Frosinone tira le somme delle attività svolte nel 2023.

Sono state 5.920 le pattuglie impiegate tra vigilanza stradale e autostradale di competenza, con 31.263 persone controllate e 18.504 infrazioni al codice della strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 810, sono state ritirate 281 patenti di guida e 635 carte di circolazione. Nello specifico i punti patente ritirati sono stati 31.506.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1.843, di cui 38 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 21. Il fenomeno infortunistico è rimasto pressoché invariato nel numero complessivo rispetto al 2022. In particolare, 883 sono stati gli incidenti (906 anno 2022) con 10 mortali (analogo dato anno 2022) e 10 vittime contro le 13 del 2022.

Gli incidenti che hanno registrato feriti sono stati 270 e 276 nell'anno 2022. Particolarmente efficace è stata anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 315 persone di cui 52 arrestate e 263 denunciate in stato di libertà. Circa 27 chili di sostanza stupefacente sequestrata e 12 veicoli sequestrati oggetto di riciclaggio.

Anche sul fronte della prevenzione, la polizia stradale non ha risparmiato energie. A tal proposito, nell'aprile dell'anno scorso, è stato inaugurato nell'area di servizio Casilina Est dell'autostrada A1 Roma-Napoli, il "safety point", uno spazio dedicato proprio ai temi della sicurezza stradale. Le pattuglie della polizia stradale di Frosinone o il personale del centro operativo polizia stradale di Fiano Romano, interloquiscono con i clienti del locale attraverso un totem interattivo. Proprio i giovani sono tra coloro maggiormente attrattati dai materiali audio-video sulla sicurezza stradale che prevedono anche lo svolgimento di quiz finali.

A livello nazionale invece "Icaro, Biciscuola, Chirone ed Ania Cares, Guida e Basta, Inverno in Sicurezza e Vacanze Sicure" sono le campagne di educazione stradale con cui la polizia stradale diffonde la cultura della guida consapevole, così come le numerose iniziative di sensibilizzazione realizzate con l'impiego del pullman azzurro della polizia di stato. Una vera e propria aula didattica itinerante che con il simulatore di guida, il percorso ebbrezza e altri strumenti interattivi, raduna ogni anno migliaia di giovani, offrendo loro la prova concreta di quanto sia rischioso adottare comportamenti errati o pericolosi sulla strada.

A livello locale, la polizia stradale di Frosinone ha incontrato nelle scuole della provincia, molti studenti di ogni età, in attività formative sempre sul tema dell'educazione stradale, proprio perché saranno i migliori "testimonial" della cultura della guida sicura in famiglia e tra gli amici, contribuendo ad una diffusione capillare di modelli, comportamentali corretti e consapevoli.