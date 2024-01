Un'azione collettiva per chiedere un risarcimento danni per essere stati esposti per anni a concentrazioni di aria troppo inquinata. Un'azione che interessa in modo diretto anche i cittadini residenti nella valle del Sacco, per i continui sforamenti dei limiti delle polveri sottili che, in passato, hanno visto Frosinone ai primi posti in Italia.

Non a caso sono migliaia in Ciociaria gli interessati ad avviare la class action promossa dal gruppo Consulcesi, con il progetto Aria pulita, contro l'Italia e la Regione Lazio «che non hanno rispettato i limiti sulla qualità dell'aria imposti dalla direttiva comunitaria n. 2008/50/CE» per il potenziale danno alla salute subito.

La direttiva stabilisce i limiti per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio.

Dall'inizio della campagna (giugno) alla prima settimana di gennaio, sono circa 1.500 le persone residenti tra Frosinone e le altre città della provincia per le quali Consulcesi dispone di dati (Fiuggi, Anagni, Cassino, Sora) che hanno mostrato interesse verso l'azione collettiva. Il capoluogo, e non poteva essere diversamente, considerati i continui sforamenti registrati dalla centralina Arpa di via Puccini per le polveri sottili (nel 2023 sono stati 70, mentre nel 2015 erano 115 e addirittura 140, il record negativo, nel 2006), è la città dalla quale proviene il maggior numero di interessati all'iniziativa, circa la metà dei 1.500 che hanno contattato Consulcesi.

A seguire Sora (che pure non risulta tra le città in cui è presente una centralina di monitoraggio dell'Arpa) con circa 300 utenti. A livello regionale, nel Lazio, sempre nello stesso periodo, «circa 180.000 persone sono interessate all'azione collettiva - fa sapere Consulcesi - di cui circa 168.000 da Roma e 624 da Latina, mentre circa 5.000 utenti sono localizzabili solo a livello regionale e non per città». Il top in Italia è stato raggiunto da Milano con oltre 1,1 milioni di manifestazioni d'interesse.

Peraltro, da Milano è partita la prima causa che è stata iscritta a ruolo. Per aderire all'azione collettiva, è sufficiente dimostrare di aver risieduto tra il 2008 e il 2018 in uno dei territori coinvolti.

La fondazione ha notato un picco di interesse a livello regionale in autunno, «verosimilmente legato alla rinnovata attenzione per l'inquinamento dell'aria a seguito dei 34 giorni di sforamenti registrati nella provincia di Frosinone in quei giorni. Il numero di coloro che hanno mostrato interesse nell'azione collettiva è passato da 293 al 24 settembre ad oltre 2.050 al 5 ottobre. Un altro picco di utenti è stato rilevato nelle ultime settimane del 2023, a riprova di una maggiore attenzione al problema dell'inquinamento dell'aria nella zona del Frusinate da parte della popolazione, come le recenti sollecitazioni alla Commissione Europea da parte dell'associazione ambientalista Fare Verde confermano».

La fondazione ricorda come «l'Italia è stata più volte richiamata dall'Unione Europea ma, non avendo rimediato a queste violazioni, è stata sottoposta a diverse procedure di infrazione». Secondo il progetto Aria pulita, «se hai vissuto in comuni inquinati, puoi ottenere un risarcimento di 36.000 euro per ogni anno di residenza». In sostanza, «chiediamo allo Stato e alle Regioni di rispettare i limiti di inquinamento previsti dalla Direttiva Comunitaria».

Per gli interessati Consulcesi mette a disposizione il sito di aria pulita: www.aria-pulita.it.