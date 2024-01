Rifiuti speciali abbandonati ad Acqua Candida come pure in zona via Romanelle, nel comune di Cervaro.

Ai bordi della strada e nelle immediate adiacenze, su un terreno, è stato rinvenuto un importante quantitativo di amianto tale da creare una nuova discarica abusiva nella cittadina.

Uno scempio ambientale con materiale fortemente pericoloso lasciato in bella vista e subito notato da residenti e passanti che sperano vivamente in un intervento urgente da parte delle istituzioni per lo smaltimento.

Inevitabile l'indignazione anche del comitato "Foresta in comune" che ha raccolto le segnalazioni sull'ennesimo episodio che deturpa il territorio, come pure l'insistenza relativa a interventi immediati per garantire una maggiore prevenzione. L'allarme è generalizzato soprattutto per la tipologia di abbandono, probabilmente per mano di qualche ditta che ha eseguito lavori di smantellamento per poi trovare un'area dove gettare i rifiuti speciali.

Non è certo la prima volta che si verifica un episodio del genere, a Cervaro come in tante altre zone del Cassinate.

L'aiuto delle fototrappole è fondamentale, spesso si riescono a incastrare gli autori dell'abbandono scellerato dei rifiuti nelle campagne perpetrati a danno dell'ambiente e delle comunità, esattamente come accade in quei comuni che ne sono dotati.

Semplici presidi di tutela che permetterebbero di avere una maggiore sicurezza.