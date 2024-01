Assolti in primo grado "perché il fatto non sussisteva", condannati dalla Corte d'Appello di Roma a sei mesi di reclusione, pena sospesa. Tre cassinati tra i 50 e i 60 avevo fatto il saluto romano all'interno del cimitero tedesco a Caira nel 2017 con tanto di frasi urlate a gran voce e riferite all'Italia fascista.

Secondo quanto ricostruito, giunti lì per commemorare i soldati caduti in terra martire durante la seconda guerra mondiale, avrebbero messo in atto queste precise azioni con lo scopo di propagandare il tesseramento a un movimento definito fascista, con immagini girate in un video e diffuse sul web. Ora l'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado.