Rapina al centro commerciale, il colpo non è sfumato. Approfondendo la ricostruzione dei fatti è emerso come il rapinatore con il cacciavite sia riuscito a farsi consegnare una parte dell'incasso. Poi l'intervento di un cliente (e non del cassiere) che ha tentato di bloccarlo sfilandogli la felpa. Ma il rapinatore è riuscito comunque a fuggire: è caccia all'uomo.

Tenta una rapina al supermercato. Il cassiere interviene e il ladro fugge a torso nudo 2 ore fa Tenta una rapina al supermercato ma il colpo fallisce grazie al sangue freddo del cassiere. L'episodio pochi minuti fa al centro commerciale "Gli Archi" di Cassino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un uomo avrebbe cercato di ottenere l'incasso minacciando uno dei cassieri con un cacciavite. Ma la reazione dello stesso dipendente lo ha messo in fuga. L'uomo ha cercato di allontanarsi ma sarebbe stato trattenuto per la felpa - stando alle primissime informazioni trapelate - poi la fuga, a torso nudo. Colpo sfumato, ricostruzione al vaglio delle forze dell'ordine. di: Cdd