Più di dieci mucche girano di notte, da prima del Natale, alla periferia di Sora. Famiglie della zona di Mezzano, difese dall'avvocato Emilio Cancelli, hanno formalizzato denuncia contro ignoti alla procura. Sono esasperati e chiedono un intervento immediato che tarda ad arrivare. A metà dicembre anche il comitato di quartiere ha preso parola sul tema in una seduta pubblica informando gli amministratori della casa comunale del pascolo senza controllo, ma nessuna risposta è arrivata migliorativo del problema che riguarda più cittadini.

«Non ci troviamo davanti ad animali selvatici, ma da allevamento - ha sbottato un uomo che nelle scorse settimane mentre rientrava a casa con la sua famiglia poco dopo le ore 23.30 si è trovato avanti un muro di mucche nel buio nella notte in mezzo alla strada - Abbiamo denunciato, contro ignoti, la situazione, ma il problema dovrebbe interessare il signor sindaco di Sora, nonché presidente della provincia visto che queste mucche fanno danni non solo a chi abita a Sora, ma anche a terreni di Isola del Liri, Veroli, Castelliri e Monte San Giovanni Campano. Il sindaco pensa solo al centro, ma Sora è anche la Selva e se ha ricevuto maggiori incarichi deve ricordare che maggiori sono anche le responsabilità. La mattina alle cinque mi sveglio per andare a lavoro e non è possibile sentire nel cuore della notte, una si e una no, i cani abbaiare perché passano le mucche che invadono i campi distruggendo tutto e mangiando quello che incontrano. Ma questi animali sono vaccinati, sono registrati, hanno un proprietario? Le autorità perché non vengono a controllarle? Non capiamo perché noi che abitiamo a Mezzano, parlo per la mia famiglia, ci dobbiamo sentire abbandonati».

L'uomo ha espresso tutta la sua rabbia e via social ha caricato foto e video al passaggio, di notte, degli animali che non hanno al collo neanche alcun sonaglio che anticipa il loro passaggio. Sono i cani a dare il preavviso, svegliando tutti e poi la mattina dopo i campi sono completamente calpestati.