Una lite furibonda. Alla base ci sarebbe una mancata precedenza. Gli animi si riscaldano. Lui, un quarantunenne, accusa l'altro conducente, una donna, di aver danneggiato la sua auto. Si avvicina e apre lo sportello, cercando di tirarla fuori dal veicolo. Non ci riesce e le prende le chiavi della macchina.

Lei riesce a contattare il numero unico di emergenza. Immediato l'intervento della polizia. Sul posto arrivano gli agenti delle volanti della questura di Frosinone. Al loro arrivo, il quarantunenne, già noto alle forze dell'ordine, invece di calmarsi, reagisce scagliandosi contro i poliziotti. I fatti l'altra sera, intorno alle 20, nella zona del quartiere Cavoni. Ieri la convalida dell'arresto. Per l'uomo l'obbligo di firma.

La ricostruzione

Una lunga coda nel quartiere Cavoni. Qualcuno ha pensato subito a un incidente stradale. Poco dopo la notizia che era in corso un litigio per questioni di viabilità tra un uomo e una donna, sembrerebbe per una mancata precedenza. Sul posto sono arrivati, tempestivamente, gli agenti delle volanti, contattati dalla donna. L'uomo avrebbe tentato di scaraventare fuori dalla macchina la signora. Non riuscendoci, stando sempre alle accuse, avrebbe preso le chiavi della macchina. Quando il quarantunenne ha visto gli agenti però, si è scagliato contro di loro aggredendoli. È stato, quindi, bloccato e condotto in questura. Per lui l'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violenza privata. Ieri è stato convalidato l'arresto e disposto per l'albanese l'obbligo di firma.