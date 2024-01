Ieri sera, a Valmontone, tra le 20 e le 23, ignoti prima hanno perpetrato un furto di gasolio in una azienda e poi si sono introdotti nella vicina area utilizzata come deposito mezzi e attrezzature dal Comune di Valmontone asportando due furgoni (coprendo con la vernice le scritte del comune) e le attrezzature allontanandosi in direzione Colleferro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Colleferro che hanno effettuato un sopralluogo e raccolto elementi per le ricerche.

La sinergia tra le forze di polizia presenti quotidianamente sul territorio ha consentito di rinvenire i due furgoni e la refurtiva. In particolare il personale della sottosezione della polizia stradale di Cassino, nella notte, ha intercettato uno dei due furgoni sull'asse autostradale - altezza San Vittore del Lazio - con l'intera refurtiva abbandonato da due soggetti datisi poi alla fuga mentre, nella mattinata, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Anagni e della Stazione Carabinieri di Valmontone hanno rinvenuto l'altro furgone (con il motore ancora acceso) abbandonato da ignoti (datisi alla fuga prima dell'arrivo dei militari) nel comune di Paliano (in una zona limitrofa all'area industriale di Colleferro).

È in corso una serrata attività di indagine, di acquisizione immagini, di rilievi tecnici da parte dei carabinieri del Gruppo di Frascati e di escussione testimoni per risalire all'identità degli autori che sarà coordinata dalle Procure di Velletri e Cassino.