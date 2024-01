"Non intendiamo lasciare i 300 lavoratori soli". Questa la ferma posizione delle sigle sindacali - Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl - in merito alla vertenza Reno De Medici. Insieme alle Rsu aziendali hanno annunciato formalmente una mobilitazione per venerdì prossimo a Cassino, con un corteo che coinvolgerà il centro per dire no alla chiusura dell'importante cartiera. E invitano tutti a partecipare.