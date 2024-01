Un incidente immortalato da decine di foto e video divenuti virali. Ma non dalle telecamere del Comune. O, meglio, non completamente. Le immagini dell'auto "volata" sopra un fioriera di via Aldo Moro, il 23 agosto 2021, di telefonino in telefonino avevano fatto il giro della città.

Per giorni la Bmw 123 "volata" sulla fioriera di via Moro, al termine di una folle corsa che, solo per un caso fortuito, non ha avuto conseguenze tragiche, era stato il principale argomento di discussione.

Per quel fatto si è celebrato un processo davanti al tribunale di Frosinone. Sotto accusa il conducente della Bmw, presa a noleggio, l'albanese E.H. di 27 anni, difeso dall'avvocato Riccardo Masecchia, per il reato di guida pluriaggravata sotto l'effetto degli stupefacenti. Al termine del processo, il giudice monocratico Francesco Mancini ha assolto l'albanese "perché il fatto non sussiste".

In pratica, nel corso del processo, uno degli agenti della polizia locale ha riferito al giudice che erano state acquisite le telecamere di sorveglianza del Comune. Immagini che, ha riferito il teste, «più che sfocate erano a tratti. Il momento precedente non è stato ripreso». A pesare non solo la mancanza di un'immagine che immortalasse l'incidente dall'inizio alla fine (in pratica non è stata ripresa l'origine della perdita di controllo), ma anche il fatto che quando sono arrivati gli agenti il conducente sembrava tranquillo.

Dopo i test in ospedale e l'esser risultato positivo a cocaina e hashish, l'uomo aveva ammesso l'assunzione un paio di giorni prima, mentre gli amici che erano con lui quella sera del 23 agosto 2021 hanno escluso un'assunzione del momento. Per cui in assenza di una correlazione diretta tra assunzione di droga e incidente, è scattata l'assoluzione.