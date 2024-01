Il parco Morganti è aperto e gestito dalla società Ambiente e Salute Srl. Forse quest'anno qualcosa cambierà, ma intanto è tempo di proroghe. Nel 2020 la precedente amministrazione aveva disposto, con un atto di consiglio comunale, di dare in concessione attraverso una procedura concorsuale di evidenza pubblica a un unico soggetto la gestione del complesso "parco Monsignor Mario Morganti e piazza XIII Gennaio".

Nel luglio scorso gli uffici hanno comunicato che "nelle more dell'espletamento di un'eventuale procedura per la concessione della gestione del complesso pubblico, è stato affidato per tre mesi il servizio di manutenzione e gestione dello stesso per un importo complessivo di 33.592 euro alla società "Ambiente & Salute Srl", al fine di garantirne la fruizione in sicurezza del complesso pubblico".

Passati quattro mesi, ecco che è stata firmata la determina 677 del 30 novembre 2023, con la proroga della gestione del servizio fino al 29 ottobre 2023, per un importo di 13.436 euro. Si attende ora la pubblicazione sull'albo pretorio della nuova proroga concessa alla società municipalizzata.