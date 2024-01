Operazione Waterfall, l'inchiesta è nata nel 2016 su segnalazione del direttore di un ufficio postale di Frosinone, per una movimentazione sospetta, di circa due milioni di euro in pochi mesi, sul conto di un pensionato, un ex dipendente dell'Aeronautica. Soldi, peraltro, che nel giro di tre-quattro giorni venivano subito prelevati. Da lì si è attivata prima la polizia postale, quindi, man mano che l'inchiesta si è allargava anche ad altre province (Campobasso, Roma, Napoli, Torino, Pescara, Avellino, Benevento, Bologna, Asti e Alessandria) la squadra mobile e, per gli aspetti di natura fiscale, la guardia di finanza di Frosinone.

Nell'udienza dell'altro ieri è stato sentito l'allora capo della squadra mobile Carlo Bianchi, che ha coordinato le indagini. Dalla segnalazione del direttore delle Poste è partita l'inchiesta che ha coinvolto società che erano distinte in due gruppi, le cartiere e quelle operative. Un sistema - secondo la procura di Frosinone - escogitato per emettere false fatture, evadere le imposte, procurandosi al contempo dei fondi neri.

Queste le accuse di cui devono rispondere trentuno persone, tra cui tredici ciociari. Contestati agli imputati, a vario titolo, l'associazione a delinquere, reati tributari e l'intestazione fittizia di beni. Si torna in aula il prossimo 20 febbraio, sempre per ascoltare il dottor Carlo Bianchi.

Nel 2022 sono arrivate le prime decisioni del gup Antonello Bracaglia Morante. Quattro condanne con il rito abbreviato e 22 rinvii a giudizio. Girolamo Graziano De Santis, 43 anni, di Castro dei Volsci, considerato dall'accusa il promotore dell'associazione, è stato condannato a 5 anni in abbreviato con la continuazione e con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti all'aggravante.

Gli venivano contestati 14 capi d'imputazione, tra cui l'associazione, i reati tributari, l'usura, l'estorsione, il riciclaggio. Per un capo, relativo all'estorsione, riqualificata in tentativo, è stato assolto. Tra coloro che erano accusati di essere dei semplici associati al sodalizio, sempre in abbreviato, sono arrivate condanne a due anni per Daniele Di Iorio, di Spoltore (Pe) e Marco Jacoboni, di Bologna, con pena sospesa e a un anno e 8 mesi per Patrizia Basile, di Castro dei Volsci. Per De Santis è stata disposta l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e per tre anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. Gli altri tre interdetti dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle società per un anno e mezzo. Disposta la confisca, nei confronti di Di Iorio, di 8.874 euro e delle quote di tre società e per Jacoboni della somma di 9.296 euro nonché di quote immobiliari. Sono stati difesi dagli avvocati Tony Ceccarelli, Armaroli e Flacco.

Invece, per il resto degli imputati che ha scelto il rito ordinario, il rinvio a giudizio. Tra i ciociari Nicolina De Angelis, di Castro dei Volsci, Domenico Antonio De Santis (con riqualificazione in tentata estorsione, aggravante esclusa), di Castro dei Volsci, Giuseppe De Santis, di Castro dei Volsci, Antonio Molinari, di Castro dei Volsci, Mirko Moscardini, di Veroli, Paola Paniccia, di Veroli, Gaetanino Ricci, di San Giovanni Incarico. Prosciolta una donna di Montesilvano (Pe). Nel collegio difensivo gli avvocati Fabio Vicano, Tony Ceccarelli, Mauro Roma, Antonio Ceccani, Mario Cristofari e Fernando Casini.