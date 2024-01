Guasti e disservizi all'ordine del giorno sulla linea ferroviaria Roma - Cassino che attraversa le province di Roma e Frosinone e che interessa migliaia di pendolari.

«A settembre 2023 si sono conclusi i lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea FL6 Roma-Cassino – spiega la deputata Ilaria Fontana, coordinatrice M5S di Frosinone e provincia – Eppure proseguono senza soluzione di continuità i disagi dei pendolari che segnalano ritardi, interruzioni, guasti e sospensioni del servizio. Una situazione critica che mette a rischio la sicurezza dei passeggeri e la gestione quotidiana dei loro spostamenti – prosegue – costretti a utilizzare un servizio sostitutivo di bus che non riesce a sopperire al disservizio. È per questo che abbiamo ritenuto di portare quella che è una vera e propria piaga per il territorio, oltre che sul tavolo del ministero dei Trasporti, anche in Regione Lazio».

Sulla questione interviene infatti anche il capogruppo del M5S Lazio Adriano Zuccalà che spiega di aver depositato un'interrogazione a risposta scritta al presidente Francesco Rocca e all'assessore Fabrizio Ghera. «Chiediamo di intervenire per verificare il rispetto degli standard di servizio da garantire alle cittadine e ai cittadini che utilizzano questa linea ferroviaria – sottolinea – La Regione Lazio ha l'obbligo di vigilare sulla regolarità e sulla qualità del servizio di trasporto pubblico locale, nonché sui risultati ottenuti. In questi mesi invece abbiamo ascoltato solo promesse e deboli giustificazioni – continua – ma nei fatti abbiamo migliaia di pendolari che quotidianamente ci segnalano ritardi, interruzioni e sospensioni del servizio».

Aggiungono Fontana e Zuccalà: «Ci aspettiamo risposte concrete sulle cause legate al disservizio, nonostante i lavori effettuati, e sugli interventi che si vogliono mettere in campo per fornire ai pendolari un servizio di trasporto pubblico efficiente e adeguato alle esigenze della nostra cittadinanza».