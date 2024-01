Se ne va un pezzo della storia pontecorvese.

Della storia di un intero territorio che è stato solcato dalla linea Gustav, il più importante "confine" della seconda guerra mondiale.

È, infatti, è scomparso Antonio Colicci, classe 1932, una delle ultime memorie storiche del tragico bombardamento del primo novembre 1943.

«In occasione dell'ottantesimo anniversario della città - ha spiegato il sindaco Anselmo Rotondo - in una intervista aveva raccontato per l'ultima volta il clima, i sentimenti, la paura di quel terribile inverno. Ma anche la forza della rinascita e della ricostruzione.

Lo ricorderemo per il suo attaccamento alla comunità, alle tradizioni e al Santo Patrono. Un abbraccio alla moglie, ai fratelli, alle sorelle ai figli, ai nipoti e ai parenti tutti».